За минувшие сутки в Латвии выявлено 3324 новых случая Covid-19, скончался 21 пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 9175 тестов, доля позитивных результатов — 36,2%. Из всех заболевших 1002 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2322 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, девять — от 80 до 89 лет, пять — от 90 до 99 лет. Среди умерших 14 пациентов не были привиты, семь — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 3025,9.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 784 155 человек при населении в 1,89 млн человек.