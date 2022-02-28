За минувшие сутки в Латвии выявлено 3616 новых случаев Covid-19, скончались девять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 7649 тестов, доля позитивных результатов — 47,3%. Из всех заболевших 1318 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2298 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет. Все умершие не были привиты или не прошли полный курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6885,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 653 120 человек при населении в 1,89 млн человек.