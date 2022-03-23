За минувшие сутки в Латвии выявлено 3630 новых случаев Covid-19, скончались 13 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 10 062 теста, доля позитивных результатов — 36,1%. Из всех заболевших 1058 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2572 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, два — 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших 10 пациентов не были привиты, три — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 3223.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 780 831 человека при населении в 1,89 млн человек.