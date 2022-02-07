За минувшие сутки в Латвии выявлено 3646 новых случаев Covid-19, скончались девять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего в минувшие сутки было произведено 9396 тестов, доля позитивных результатов — 38,8%. Из всех заболевших 1288 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2358 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 50 до 59 лет, два — от 60 до 69 лет, четыре — от 80 до 89 лет. Среди умерших восемь пациентов не были привиты, один прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6035,1 .

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 453 751 человека при населении в 1,89 млн человек.