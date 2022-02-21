Выявлено 3819 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 3819 новых случаев Covid-19, скончались пять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 8 445 тестов, доля позитивных результатов — 45,2%. Из всех заболевших 1334 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2485 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет. Среди умерших четыре пациента не были привиты, один прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 7184,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 589 763 человек при населении в 1,89 млн человек.

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