За минувшие сутки в Латвии выявлено 411 новых случаев Covid-19, скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 4174 теста, доля позитивных результатов — 9,8%. Из всех заболевших 139 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 272 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 90 до 99 лет, который не был привит.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 391,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 822 013 человек при населении в 1,89 млн человек.