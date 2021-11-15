Выявлено 422 новых случая Covid-19, умерли три человека

В воскресенье, 14 ноября, в Латвии выявлено 422 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти троих больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (один человек). Все скончавшиеся больные Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 1119,8 до 1101,3 случая на 100 000 жителей.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 252 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 170 были вакцинированы.

В воскресенье сделано 5207 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 240 762 человек, 3765 человека с этим заболеванием умерли.