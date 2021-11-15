Выявлено 422 новых случая Covid-19, умерли три человека
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В воскресенье, 14 ноября, в Латвии выявлено 422 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти троих больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (один человек). Все скончавшиеся больные Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 1119,8 до 1101,3 случая на 100 000 жителей.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 252 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 170 были вакцинированы.

В воскресенье сделано 5207 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 240 762 человек, 3765 человека с этим заболеванием умерли.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt