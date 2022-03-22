Выявлено 4811 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 4811 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 11 805 тестов, доля позитивных результатов — 40,8%. Из всех заболевших 1477 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 3334 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет. Среди умерших шесть пациентов не были привиты, пять — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 3429,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 777 201 человека при населении в 1,89 млн человек.

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