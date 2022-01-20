Выявлено 4885 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов, в больницах 663 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в Латвии выявлено 4885 новых случая Covid-19, скончались 14 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 23 669 тестов, доля позитивных результатов — 20,6%. Из всех заболевших 1982 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2903 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, два - 50-59 лет, один — 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших 9 пациентов не были вакцинированы, 5 — привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1895.1 .

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 319 027 человек при населении в 1,89 млн человек.

Одновременно в среду в больницы поступило 84 пациента с диагнозом Covid-19, выписаны 60 человек, а общее число находящихся в стационарах увеличилось за сутки с 654 до 663 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из находящихся в стационарах больных коронавирусом у 584 заболевание средней степени тяжести, у 79 человек оно протекает в тяжелой форме.