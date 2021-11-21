За минувшие сутки в Латвии выявлено 493 новых случая Covid-19, скончались 10 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего за минувшие сутки было проведено 5754 теста, доля позитивных результатов — 8,6%.

Из заболевших большинство — 295 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 198 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся: один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет. Среди умерших семь человек не были вакцинированы, трое — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей: 754,9 .

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 246 116 человек.