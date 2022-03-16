За минувшие сутки в Латвии выявлено 5138 новых случаев Covid-19, скончались 20 пациентов , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 12 413 тестов, доля позитивных результатов — 41,4%. Из всех заболевших 1604 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 3534 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, пять — от 70 до 79 лет, одинадцать — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет. Среди умерших 14 пациентов не были привиты, шесть — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 4363,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 755 821 человека при населении в 1,89 млн человек.