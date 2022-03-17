Выявлено 5253 новых случая Covid-19, скончались 14 пациентов
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 5253 новых случая Covid-19, скончались 14 пациентов , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 12 834 теста, доля позитивных результатов — 40,9%. Из всех заболевших 1656 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 3597 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 70 до 79 лет, восемь — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет. Среди умерших 9 пациентов не были привиты, пять — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 4170,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 761 074 человека при населении в 1,89 млн человек.

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