За минувшие сутки в Латвии выявлено 527 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 4634 теста, доля позитивных результатов — 11,4%. Из всех заболевших 138 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 389 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет. Среди умерших пять пациентов не были привиты, три — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 420,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 821602 человек при населении в 1,89 млн человек.