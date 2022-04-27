За минувшие сутки в Латвии выявлено 614 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5311 тестов, доля позитивных результатов — 11,6%. Из всех заболевших 152 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 462 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет. Среди умерших семь пациентов не были привиты, четыре — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 400,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 818 644 человека при населении в 1,89 млн человек.