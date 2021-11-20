За минувшие сутки в Латвии выявлено 617 новых случаев Covid-19, скончались 20 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5 904 теста, доля позитивных результатов — 10,5%. Из 617 заболевших большинство — 403 человека — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 214 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — три пациента в возрасте от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, восемь — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 16 человек не были вакцинированы, 4 — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 795,2 .

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 245 623 человек при населении в 1,89 млн человек.