Выявлено 6250 новых случаев Covid-19, среди скончавшихся пациент до 39 лет

За минувшие сутки в Латвии выявлено 6250 новых случаев Covid-19, скончались шесть пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 13 587 тестов, доля позитивных результатов — 46%. Из всех заболевших 1910 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 4340 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, один — от 40 до 49 лет, один — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, да — от 90 до 99 лет. Среди умерших четыре пациента не были привиты, два — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 4650,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 750 683 человек при населении в 1,89 млн человек.