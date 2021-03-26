Выявлено 638 новых случаев Covid-19, общее число заразившихся превысило 100 000

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 638 новых случаев Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались три человека.

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Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 69 лет, один - в возрасте от 80 до 89 лет, а ещё один умерший был в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 17 881 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 377,8 случаев на 100 000 человек.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 100 114 человек.