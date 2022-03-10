Выявлено 7055 новых случая Covid-19, скончались 13 пациентов
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 7055 новых случая Covid-19, скончались 13 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 16 185 тестов, доля позитивных результатов — 43,6%. Из всех заболевших 2459 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 4596 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших семь пациентов не были привиты, а шесть — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 5433,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 726 868 человек при населении в 1,89 млн человек.

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