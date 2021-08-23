Выявлено 73 новых случая Covid-19, госпитализированы девять человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 73 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

66 заболевших не были привиты от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, семь больных были вакцинированы.

Всего в воскресенье проведены 3653 анализа на новый коронавирус, доля положительных результатов составила 2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 87,5 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии Covid-19 заболели 141 118 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили девять пациентов Covid-19. Всего в больницах лечатся 87 пациентов, из них 10 в тяжелом состоянии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

53

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения