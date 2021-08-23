Выявлено 73 новых случая Covid-19, госпитализированы девять человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 73 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

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66 заболевших не были привиты от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, семь больных были вакцинированы.

Всего в воскресенье проведены 3653 анализа на новый коронавирус, доля положительных результатов составила 2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 87,5 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии Covid-19 заболели 141 118 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили девять пациентов Covid-19. Всего в больницах лечатся 87 пациентов, из них 10 в тяжелом состоянии.