Выявлено 7542 новых случая Covid-19, скончались 15 пациентов
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 7542 новых случая Covid-19, скончались 15 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 16 416 тестов, доля позитивных результатов — 45,9%. Из всех заболевших 2583 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 4959 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, четыре — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет. Среди умерших восемь пациента не были привиты, а 7 — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 5646,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 719 813 человек при населении в 1,89 млн человек.

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