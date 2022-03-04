За минувшие сутки в Латвии выявлено 7676 новых случаев Covid-19, скончались 24 пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 18 103 теста, доля позитивных результатов — 42,4%. Из всех заболевших 2863 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 4813 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, три — 60 до 69 лет, одинадцать — от 70 до 79 лет, восемь — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших 15 пациентов не были привиты, а 9 — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6476,7.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 689 794 человек при населении в 1,89 млн человек.