За минувшие сутки в Латвии выявлено 8900 новых случаев Covid-19, скончались 15 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 19 452 теста, доля позитивных результатов — 45,8%. Из всех заболевших 3254 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 5646 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, три — от 90 до 99 лет. Среди умерших 10 пациентов не были привиты, а 5 — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6614,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 682 118 человек при населении в 1,89 млн человек.