За минувшие сутки в Латвии выявлено 930 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 3202 теста, доля позитивных результатов — 29%. Из всех заболевших 234 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 696 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет и один — от 70 до 79 лет. Оба прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 2488,7.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 791 550 человек при населении в 1,89 млн человек.