За минувшие сутки в Латвии выявлено 938 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведен 5491 тест, доля позитивных результатов — 17,1%. Из всех заболевших 234 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 704 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших два пациента не были привиты, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 817,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 809 917 человек при населении в 1,89 млн человек.