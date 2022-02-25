Выявлено 9952 новых случая Covid-19, скончались 32 пациента
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 9952 новых случая Covid-19, скончались 32 пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 22 269 тестов, доля позитивных результатов — 44,7%. Из всех заболевших 3731 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 6221 инфицированный прошел вакцинацию.

Среди скончавшихся четыре пациента в возрасте от 50 до 59 лет, один — 60 до 69 лет, девять— от 70 до 79 лет, тринадцать — от 80 до 89 лет, пять — от 90 до 99 лет. Среди умерших 24 пациента не были привиты, восемь — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 7069,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 633 960 человек при населении в 1,89 млн человек.

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