Выявлены 348 новых случаев Covid-19, скончались семеро, в том числе один в возрасте 40 - 49 лет
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 348 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о семи смертях.

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Один скончавшийся был в возрасте от 40 до 49 лет, двое в возрасте 60 - 69 лет, ещё двое были в возрастной группе 70 - 79 лет, а ещё двое были в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего в среду проведены 13 512 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 307,8 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 132 258 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы поступили 44 пациента Covid-19. Всего в стационарах лечатся 538 человек, из них 75 в тяжелом состоянии.

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