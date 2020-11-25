Выявлены 580 новых заражений коронавирусом, умерли девять человек

За прошедшие сутки проведены 8627 анализов на Covid-19 и 580 результатов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Умерли девять человек.

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Двоим скончавшимся было от 40 до 45 лет. Кроме того, умерли три человека в возрасте от 55 до 65, двое в возрастной группе 70 - 75 и ещё двое в группе 80 - 85 лет.

Доля положительных результатов составила 6,7%.

Всего в Латвии коронавирусом заразились 14 237 человек, из них 1686 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в больницы поступили 66 больных Covid-19. Всего в стационарах лечатся 434 пациента, из них 31 в тяжелом состоянии. За сутки были выписаны 53 пациента.