Выявлены нарушения прав человека в действиях Латвии и Литвы во время кризиса с мигрантами на границе

Латвийские и литовские исследователи обнаружили нарушения прав человека в сравнительном отчете о реакции правительств обеих стран на поток мигрантов из Беларуси, сообщила агентству LETA ведущая исследовательница центра общественной политики Providus Иева Раубишко.

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В 2021 году Латвия, Литва и Польша столкнулись с беспрецедентными вызовами, которые были вызваны большим потоком мигрантов из Беларуси, пересекавших внешнюю границу между Беларусью и Европейским союзом (ЕС). Аналитический центр Providus и литовская организация Diversity Development Group констатировали, что реализованные правительствами Латвии и Литвы меры в ответ на приток мигрантов в 2021 году существенно нарушали их права человека.

В отчете также сделан вывод о том, что большому количеству мигрантов было отказано в доступе к процедуре прошения убежища, и, по мнению авторов исследования, принятые в Латвии и Литве законы в ответ на ситуацию на границе с Беларусью нарушили право на убежище и принцип невыдворения, закрепленные в правовых актах ЕС и Женевской конвенции 1951 года о статусе беженца.

Как утверждается в показаниях нескольких пересекавших границу, которые сейчас проверяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), многие из этих людей в течение нескольких людей были вынуждены жить в лесу на латвийско-белорусской границе без возможности попасть в какую либо из этих стран и не могли удовлетворить свои основные потребности.

Также в отчете упоминается, что как в Латвии, так и в Литве задержанным иностранцам не всегда предоставлялась достаточная информация и средства для получения юридической помощи, которая позволила бы им защитить себя от унижающего достоинство обращения и защитить свое право на убежище. Что касается Литвы, несколько тысяч человек, которым был разрешен въезд в страну, в течение длительного времени содержались в бесчеловечных и унизительных условиях.

Ни в Латвии, ни в Литве не было четких и прозрачных критериев оценки индивидуального положения мигрантов, что, по мнению авторов доклада, вызывает сомнения в том, были ли выявлены все уязвимые лица и разрешили ли им въезд в эти страны по гуманитарным соображениям.

Кроме того, принятые правительствами Латвии и Литвы условия значительно ограничили или закрыли доступ СМИ и неправительственных организаций в приграничную зону, что сделало невозможным независимый мониторинг положения мигрантов на границе и оказание гуманитарной и правовой помощи, говорится в отчете.

В докладе также дается несколько рекомендаций относительно текущей ситуации с мигрантами на границах Латвии и Литвы с Беларусью и других возможных миграционных потоков в будущем. Авторы также обращают внимание на то, что правительствам следует соблюдать установленные в законах ЕС и международных конвенциях обязательства по обеспечению права на убежище и реализации принципа невыдворения для всех лиц, которые могут быть потенциальными соискателями убежища.

Также следует избегать коллективного выдворения мигрантов, считают авторы доклада. Необходимо обеспечить тщательную оценку индивидуального положения людей, желающих въехать в страну, уделяя особое внимание уязвимым лицам и несовершеннолетним без сопровождения, а также гарантировать их доступ к процедуре предоставления убежища.

В докладе говорится, что при задержании лиц, ищущих убежища, следует применять альтернативные меры, используя задержание только в качестве крайней меры и на основе тщательной оценки индивидуальных обстоятельств. Кроме того, следует избегать массовых задержаний лиц и задержания детей.

Необходимо обеспечить надлежащий прием соискателей убежища и предоставить им необходимые социальные и другие услуги, уделяя особое внимание выявлению и поддержке людей с особыми потребностями, говорится в рекомендациях доклада.

Кроме того, даже в чрезвычайной ситуации необходимо обеспечить, чтобы уязвимые лица, такие как несопровождаемые несовершеннолетние, лица, подвергшиеся пыткам, сексуальному насилию, торговле людьми и другим формам жестокого насилия, а также члены сообщества ЛГБТ+, не подлежат ускоренной процедуре предоставления убежища, отмечают авторы доклада, ссылаясь на то, что необходимо перевести этих людей в безопасные места приема и оказать им необходимую психологическую поддержку.

Также необходимо обеспечить компетентное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища с учетом индивидуальных обстоятельств и предоставить лицам, ищущим убежища, юридическую помощь, информацию и поддержку переводчика в этом процессе, указали Providus и Diversity Development Group.

Также важно обеспечить, чтобы организации, оказывающие мигрантам и лицам, ищущим убежища, гуманитарную и юридическую помощь, имели беспрепятственный доступ к этим людям, в том числе на границе, говорится в рекомендациях.

Кроме того, следует гарантировать, что возвращение мигрантов в третьи страны происходит только после достаточной оценки рисков, включая преследование и бесчеловечное обращение, с которыми они могут столкнуться в этих странах.

Необходимо обеспечить и равный доступ к интеграционным мероприятиям для тех, кто получает вид на жительство по гуманитарным соображениям, считают представители организаций.