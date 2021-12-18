Выявлены самые популярные автомобили со скрученным пробегом в Латвии

Фальсификация пробега — одно из самых распространенных мошенничеств на рынке подержанных автомобилей. Такие действия незаконно завышают цену подержанного авто и портят общее впечатление от владения машиной. Как показало недавнее исследование carVertical, покупатели немецких машин премиум-класса подвержены наибольшему риску приобретения автомобиля с измененными показаниями одометра.

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Чтобы определить список наиболее часто встречающихся автомобилей со скрученным пробегом, ИТ-компания по обработке данных carVertical проанализировала более 700 000 отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Были проанализированы 18 различных рынков, включая Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, США, Украину, Францию, Хорватию, Чехию и Эстонию.

Как показывают данные, BMW M5 является наиболее распространенной моделью с фальсифицированным пробегом, у более трети из всех проверенных машин данной модели выявлен измененный пробег. Однако эта статистика преуменьшает общие масштабы проблемы скрутки одометров у всей линейки марки BMW — как отметил Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical, марка BMW доминирует в списках.

"Половину списка топ-10 занимают автомобили этого производителя. Это связано со спросом на подержанные BMW на разных рынках. Данные также отражают, что у более дорогих моделей пробег скручивают гораздо чаще, и это необходимо учитывать при поиске подержанного BMW. Именно здесь пригодится сервис по проверке пробега автомобиля", — объяснил Бузелис.

Второе и третье места в списке занимают BMW 7 серии и Subaru Outback с 33,4 и 31,8 процентами соответственно. Audi A8 стал пятым наиболее часто встречающимся автомобилем, а его спортивный собрат A7 занял десятое место — более чем у четверти автомобилей Audi A7, по данным исследования, был скручен пробег (25,8%).

Бузелис поясняет, что доминирование автомобилей премиум-сегмента среди наиболее часто встречающихся авто со скрученным пробегом объясняется высокой маржинальностью сегмента. Скрутка одометра — относительно дешевый и простой процесс, который обеспечивает дополнительный доход для недобросовестных автодилеров.

Как показывает исследование, при покупке подержанного автомобиля обязательно необходимо проверять его пробег, особенно это касается старых автомобилей. Наиболее популярные модели, у которых были зафиксированы случаи скрутки пробега, выпущены в период с 2006 по 2016 год. Бузелис уверяет, что между случаями мошенничества и классом автомобиля существует прямая связь.

"Список наиболее часто встречающихся автомобилей с фальсифицированным пробегом состоит в основном из машин премиум-класса, но есть и модели эконом-класса, хотя и с меньшей долей от общего количества машин со скрученным пробегом, — отметил эксперт. — Марки Subaru, Ford и Volkswagen стоят в той же группе, что и автомобили более высокого класса. Похоже, что машины возрастом от 5 до 15 лет гораздо чаще встречаются среди автомобилей со скрученным пробегом".

Ford Mustang — самая новая модель в данном списке. Будущим владельцам шестого поколения мускулистого Mustang следует проявлять повышенную осторожность и проверять данные о пробеге онлайн. Владельцам BMW M5 2006 года, BMW пятой серии 2007 года и BMW X5 также следует убедится в подлинности пробега их автомобилей.

Бузелис объясняет, что у моделей поновее куда сложнее изменить показания одометра. К тому же, у данной категории автомобилей скрутка одометра менее вероятна, хотя бы из-за относительно небольшого фактического пробега.

"Нет смысла скручивать пробег машины, на одометре которой, скажем, 50 000 или 80 000 километров, но покупатели все равно должны проверять, являются ли показания одометра подлинными или нет", — отметил эксперт.

Большинство моделей автомобилей со скрученным пробегом оснащены дизельными двигателями. По словам Бузелиса, так было всегда: "Дизельные авто в основном предназначены для больших расстояний, а значит, мошенничество с пробегом здесь наиболее вероятно. Хотя в будущем ситуация может измениться, поскольку продажи дизельных автомобилей снижаются", — объяснил эксперт.

"Данные показывают, что около 80-90% машин со скрученным пробегом — дизельные. Взять, например, Volkswagen Phaeton — из 10 моделей, попавших в базу, девять машин с дизельными двигателями и только одна — с бензиновым", — добавил Бузелис.

"Данные по группе бензиновых и дизельных автомобилей BMW шестой серии практически идентичны, но это связано с тем, что бензиновые версии гораздо более популярны. В некоторых случаях дизельные двигатели вообще отсутствуют. Так, бензиновый двигатель является единственным вариантом для BMW M5 и Ford Mustang.

Компания carVertical проанализировала данные автомобилей и выяснила, что у 16,1% машин, проверенных за последние 12 месяцев, был скручен пробег. Покупатели подержаных автомобилей эконом-класса чуть меньше рискуют получить неприятный опыт, чем те, кто приобретает дизельные автомобили премиум-класса возрастом от 5 до 15 лет.