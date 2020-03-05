Выявлены жители Латвии, имевшие близкий контакт со вторым заболевшим Covid-19 в Эстонии

Эпидемиологи получили список людей, летевших одним рейсом из Бергамо в Ригу со вторым заболевшим Covid-19 в Эстонии. Восемь жителей Латвии находились с заболевшим в тесном контакте, сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Среди находившихся в тесном контакте были также иностранцы, информация о которых передана ответственным службам Италии и Эстонии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле пишет в Twitter, что, к счастью, кризис с Covid-19 пока не затронул Латвию в той мере, как, например, Италию, но нужно быть готовыми и планировать все ресурсы на неопределенно долгий кризис.

Как заявил главный специалист Министерства здравоохранения по инфектологии Уга Думпис, пока что выглядит так, что Иран и Северная Италия в какой-то мере повторяют сценарий Уханя, а в Южной Корее ситуация стабилизировалась, потому что государство отреагировало быстрее. "Нам нужно учиться на позитивных примерах", — сказал Думпис.

Как сообщалось, во вторник в Эстонии подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. У больного легкие симптомы, он лечится дома.