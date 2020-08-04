Выздоровели все болевшие Covid-19 в центре социального ухода "Марснени"

В Приекульском крае, где в конце мая в центре социального ухода "Марснени" было выявлено 47 случаев Covid-19, на данный момент выздоровели все заболевшие.

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Выздоровели также все больные Covid-19 в Буртниекском и Мадонском краях.

Семь человек из 18 выздоровевших, о которых сообщено сегодня, были именно из Приекульского края.

Случаи Covid-19 зарегистрированы в последние сутки в Огрском, Елгавском и Олайнском краях. Два заразившихся относятся к возрастной группе от 20 до 29 лет, один — к возрастной группе от 60 до 69 лет.

Больше всего активных случаев Covid-19 в Риге — 76. Активные случаи Covid-19 в настоящее время имеются в 26 самоуправлениях Латвии.