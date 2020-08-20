Взломан аккаунт Rīgas satiksme в Facebook

Администраторы страницы Rīgas satiksme в Facebook потеряли к ней доступ, рассказал агентству LETA пресс-секретарь муниципального предприятия Виктор Закис.

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Около 16:00 сотрудники, которые имели администраторские права на странице, обнаружили, что у них больше нет доступа к администрированию.

Предприятие связалось с администрацией социальной сети и планирует обратиться также в учреждение по предотвращению инцидентов геотехнологической безопасности Cert.lv.

Закис просит учитывать, что если в Facebook предприятия в ближайшее время появится какая-то информация, то ее размещали не сотрудники Rīgas satiksme. Актуальную информацию по-прежнему можно узнать на сайте Rīgas satiksme и на странице компании в Twitter.