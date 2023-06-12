Взрыв на Каховской ГЭС: из Риги в Украину отправится гуманитарный конвой с помощью для пострадавших

На этой неделе из Риги в Украину отправится еще один гуманитарный конвой, организованный конфедерацией проживающих в Латвии украинцев "Вiче", сообщили агентству LETA представители организации.

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В состав этого конвоя будет включена помощь пострадавшим в результате катастрофы на Каховской ГЭС. При отправке конвоя все заинтересованные смогут лично ознакомиться с его содержанием.

Как сообщили в организации, подготовка конвоя обычно занимает несколько недель, однако благодаря оперативности партнеров удалось очень быстро собрать помощь пострадавшим в результате аварии на Каховской ГЭС, взорванной российскими оккупантами. В Херсонскую область будут отправлены специализированные спасательные катера, продуктовые наборы, средства для очистки воды, генераторы, корма для животных и другие предметы, в которых остро нуждаются пострадавшие.

В состав конвоя входят несколько мощных автомобилей повышенной проходимости для военных, в том числе для саперной группы — это украинские специалисты, которые занимаются разминированием территорий для нужд контрнаступления. Помимо машин, они также получат оборудование, необходимое для эффективной работы и безопасности персонала. Помощь поступит и другим подразделениям ВСУ — дроны, лодочный мотор, обмундирование, продукты, планшеты и инструменты.

Конвой был сформирован в сотрудничестве с благотворительной платформой Stopify, фондом Ziedot.lv, компаниями Latvijas Finieris, West kredit, Латвийским союзом охотников, ассоциацией Tavi Draugi и пианистом Андреем Осокиным. "Вiче" благодарит всех, кто делает пожертвования на поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Конфедерация "Вiче" приглашает всех желающих проводить конвой с площади у Рижского Дома конгрессов во вторник, 13 июня, в 12 часов. В мероприятии примет участие и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.

Организация "Вiче" и ранее организовывала гуманитарные конвои из Латвии в Украину.