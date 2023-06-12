Взрыв на Каховской ГЭС: из Риги в Украину отправится гуманитарный конвой с помощью для пострадавших
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На этой неделе из Риги в Украину отправится еще один гуманитарный конвой, организованный конфедерацией проживающих в Латвии украинцев "Вiче", сообщили агентству LETA представители организации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В состав этого конвоя будет включена помощь пострадавшим в результате катастрофы на Каховской ГЭС. При отправке конвоя все заинтересованные смогут лично ознакомиться с его содержанием.

Как сообщили в организации, подготовка конвоя обычно занимает несколько недель, однако благодаря оперативности партнеров удалось очень быстро собрать помощь пострадавшим в результате аварии на Каховской ГЭС, взорванной российскими оккупантами. В Херсонскую область будут отправлены специализированные спасательные катера, продуктовые наборы, средства для очистки воды, генераторы, корма для животных и другие предметы, в которых остро нуждаются пострадавшие.

В состав конвоя входят несколько мощных автомобилей повышенной проходимости для военных, в том числе для саперной группы — это украинские специалисты, которые занимаются разминированием территорий для нужд контрнаступления. Помимо машин, они также получат оборудование, необходимое для эффективной работы и безопасности персонала. Помощь поступит и другим подразделениям ВСУ — дроны, лодочный мотор, обмундирование, продукты, планшеты и инструменты.

Конвой был сформирован в сотрудничестве с благотворительной платформой Stopify, фондом Ziedot.lv, компаниями Latvijas Finieris, West kredit, Латвийским союзом охотников, ассоциацией Tavi Draugi и пианистом Андреем Осокиным. "Вiче" благодарит всех, кто делает пожертвования на поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Конфедерация "Вiче" приглашает всех желающих проводить конвой с площади у Рижского Дома конгрессов во вторник, 13 июня, в 12 часов. В мероприятии примет участие и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол.

Организация "Вiче" и ранее организовывала гуманитарные конвои из Латвии в Украину.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi