"Взял ответственность за неэтичные действия". Экс-депутат Знотиньш покинул партию

Бывший депутат Сейма Рейнис Знотиньш покинул партию "Консервативные" после спровоцированного им конфликта с соседями. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на лидера "консерваторов" Гатиса Эглитиса.

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В Твиттере партии говорится, что Знотиньш "взял на себя ответственность за неэтичные действия", поэтому больше не является членом партии.

"Мы ожидаем аналогичного поведения от членов других партий, которые нарушили нормы этического поведения", — говорится в сообщении партии.

@ReinisZnoo ir uzņēmies atbildību par savu neētisko rīcību un vairs nav partijas biedrs.

Sagaidām līdzīgu rīcību arī no citu partiju biedriem, kuri pārkāpuši ētiskas uzvedības normas.

— Konservatīvie (@konservativie) August 3, 2023

Уже сообшалось, что конфликт между бывшим депутатом Сейма, членом партии "Консервативные" Рейнисом Знотиньшем и его русскоязычным соседом, который якобы произошел на национальной почве, был снят на видео. Судя по этой записи, конфликт спровоцировал сам Знотиньш.

Пост Знотиньша в соцсетях вызвал широкий резонанс. Экс-депутат возмущался, что приехавшие на вызов полицейские утверждали, что именно он и виноват в случившемся, поскольку сам спровоцировал соседей.