"Я бы разрешила": глава ЦИК Латвии поддержала участие в выборах 16-летних подростков

Политики не решаются допускать 16-летних подростков до голосования, поскольку молодой электорат может проголосовать против них. Такое предположение в эфире радио Baltkom высказала глава Центральной избирательной комиссии Латвии (ЦИК) Кристине Берзиня.

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По ее мнению, люди, достигшие 16 лет, могли бы голосовать на выборах в самоуправления, так как уже достаточно взрослые и самостоятельные для этого.

"Я бы разрешила голосовать с 16 лет. Знаю много юных людей, которые могут решать за себя всякие вопросы. Почему же они не могут голосовать на выборах в самоуправления?", — указала Берзиня.

Отвечая на вопрос, почему, по ее мнению, инициатива, разрешающая голосовать на выборах в самоуправление с 16 лет, была отклонена, глава ЦИК предположила, что некоторые политики, чей электорат в основном составляют люди старшего поколения, боятся конкуренции.

"Я думаю, там появляется вопрос "за кого эти люди будут голосовать?". Если не за мою партию, если мой электорат, например, в основном — пенсионеры, то, наверное, человек не хочет конкуренции. Я слышала и другие аргументы. Многие молодые люди пока не зарабатывают деньги, не платят налоги, так почему они должны голосовать? Тоже логичный, в своей мере, аргумент", — сказала Берзиня.

18 июня парламентское большинство не приняло выдвинутое объединением "Для развития/За!" предложение о том, чтобы с 2021 года в муниципальных выборах могли участвовать граждане с 16 лет.

За инициативу проголосовали 24 депутата, 51 был против, 9 воздержались. Сейм не впервые отклоняет такую инициативу.