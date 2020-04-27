"Я даже выключаю свет в министерстве": глава МВД рассказал, куда пойдут сэкономленные деньги

Сэкономленные за время объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации деньги Министерство внутренних дел будет распределять внутри ведомства. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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По его словам, к бюджетным средствам надо относиться бережно всегда.

"Даже перед тем, как премьер выдал поручение экономить, я уже сделал очень много, чтобы экономить деньги. Я всегда говорил, что то, что мы сэкономим, мы отдаем людям, чтобы были зарплаты, чтобы они пошли на модернизацию, может быть, простои", — сказал он.

Министр отметил, что экономит расходы на электричество, не используя свет без необходимости.

"К примеру, я даже выключаю электричество. В министерстве у меня выключено электричество, и не скажу вам точно, но было сэкономлено более пары тысяч евро. То есть я смотрю даже на такие мелкие вещи, это очень важно. Министерство внутренних дел — это не настолько богатое министерство, у которого очень много денег", — отметил он.

Также он подчеркнул, что в кризисной ситуации будет бороться за сохранение зарплат и социальных гарантий для сотрудников министерства.

Я не знаю, как будет в этом кризисе, но я хочу сказать своим сотрудникам, что я о них думаю, я за них борюсь и я хочу, чтобы даже в этом критическом случае остались те же социальные гарантии, зарплаты, которые есть на данные момент. Я не позволю, чтобы их снизили, и увольнений из Министерства внутренних дел не будет. Это внутренняя безопасность, и все наши люди — это позвоночник этой страны", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел во время чрезвычайной ситуации за счет отмененных командировок сэкономило 200 тысяч евро, что составляет 10% предусмотренных средств для командировок работников центрального аппарата и посольств. Министр сообщения Талис Линкайтс также рассказал, что его ведомству удалось сэкономить 20 тысяч евро. Эти средства, по его словам, переданы в фонд по уменьшению последствий эпидемии COVID-19.