"Я считаю, Левитс был хорошим президентом". Состоялась последняя встреча премьера Кариньша с Левитсом в статусе президента
Foto: LETA

Покидающий свой пост президент Эгил Левитс внес большой вклад в обеспечение внутренней стабильности страны, сказал сегодня после встречи с главой государства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Это была последняя встреча премьера с президентом Эгилсом Левитсом в его нынешним статусе, так как 8 июля в должность главы государства вступит министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Кариньш поблагодарил Левитса за работу на благо государства и тесное сотрудничество в течение последних четырех лет, которые были трудными и сложными.

"Если посмотреть в контексте всего региона, Латвия сохранила внутреннюю стабильность, и в этом большая заслуга президента. Спасибо за это. (…) Я считаю, что Левитс был хорошим президентом", — сказал Кариньш.

Левитс со своей стороны отметил, что Кариньш руководил страной профессионально, учитывая сложный состав Сейма в 2018 году и сегодня. Ему удалось сохранить коалицию и одновременно проводить реформы, которые происходят не так быстро, как хотелось бы.

Левитс подчеркнул, что у него и Кариньша схожие политические цели — оба выступают за то, чтобы Латвия была демократической западной страной, латышской Латвией. Также Кариньш и Левитс сходятся во мнении о необходимости быстрее реформировать экономику.

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