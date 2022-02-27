Ядерные угрозы Путина: Пабрикс призывает сохранять спокойствие и не паниковать

На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым Путин приказал перевести силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, в режим особого боевого дежурства. Это его ответ на недружественные экономические действия и агрессивные высказывания западных стран. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс утверждает, что такие угрозы были и раньше, и призывает людей не поддаваться панике.

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"Подобные заявления и действия Путина намеренно направлены на то, чтобы посеять панику как в Украине, так и в международном сообществе, — утверждает в своем официальном заявлении министр обороны Латвии Артис Пабрикс. — Понятно, что Россия и сам Путин не ожидали такой реакции и единения Украины и демократического мира против его войны.

Надо также помнить, что, в действующей российской военной доктрине угроза ядерного оружия — это не что-то новое — Россия годами повторяла ее на разных уровнях. При этом стоит напомнить, что НАТО — тоже ядерный альянс и готов к таким ситуациям. Впрочем, если Путин все-таки решит нанести ядерный удар, его наверняка будет ждать Гаагский трибунал. Призываю всех сохранять спокойствие и не бояться".

"Ядерная угроза показывает, как слаб хозяин Кремля, президент России Владимир Путин", — считает Янис Сартс, директор Центра стратегической коммуникации НАТО в Риге. В своем микроблоге "Твиттер" Сартс призвал население сохранять спокойствие, подчеркнув, что в условиях все более катастрофического положения российских войск на Украине угрозы применить ядерное оружие неизбежны.

Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трех систем.