Яма в Пардаугаве, в которую провалился автомобиль, обойдется Риге в 19 000 евро

Ремонт ямы в Зиепниеккалнсе, в одном из дворов на улице Эбельмуйжас, будет стоить самоуправлению более 18 000 евро, сообщает LETA.

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12 июня во дворе в Зиепниеккалнсе образовалась яма, куда провалилась машина. Глубина ямы была несколько метров.

Самоуправление объясняет это устаревшей системой ливневой канализации. Из-за сильных ливней и увеличения давления воды почву под дорогой размыло, и земля провалилась.

Для ремонта ямы уже составлена смета, работы обойдутся почти в 19 000 евро. Ими будут заниматься специалисты Рижской Пардаугавской исполнительной дирекции.