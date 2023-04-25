Ямы на дорогах стали одной из причин ДТП с мотоциклистами этой весной

До официального открытия мотосезона в этом году уже погибли три мотоциклиста, а еще 14 - получили травмы разной тяжести. Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает мотоциклистов тщательно подготовиться к сезону.

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В CSDD указывают: несмотря на то, что большая часть ДТП с участием мотоциклистов еще находится в стадии расследования, имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что ошибки были как со стороны автоводителей, так и самих мотоциклистов. В том числе речь идет о невнимательности.

Свою роль сыграл и тот факт, что многие открыли мотосезон еще до того, как дорожные службы провели традиционные весенние ремонты дорог. Ямы на дорогах стали одной из причин многих падений с мотоцикла. Вдобавок к этому дорожное покрытие еще не успели почистить от зимней грязи, а коммунальные службы не успели убрать после зимы песок.

Официально новый мотосезон будет открыт в конце этой недели.

В CSDD отмечают, что каждый мотоциклист преед началом сезона должен обратить внимание сразу на несколько важных факторов безопасности. Необходимо удостовериться, что аккумулятор и электроника в рабочем состоянии, проверить состояние шин. Весной советуют смазать цепь, так как слой масла, нанесенный осенью, уже застыл.

Если мотоцикл "перезимовал" в соответствии с техническими требованиями, то волноваться о состоянии бака не стоит. Если же бак был пустой или почти пустой, то необходимо убедиться в том, нет ли конденсата. В начале сезона необходимо проверить уровень масла, в случае необходимо заменить масло и фильтры.

Согласно информации с техосмотров, одной из проблематичных вещей является освещение и правильная регулировка фар. Поэтому нужно проверить все ли работает правильно.

В CSDD отмечают, что сейчас в Риге проходят объемные строительные работы и во многих местах действуют ограничения, что нередко приводит к пробкам. В этом случае автомобили проигрывают мотоциклам, однако водители вторых должны считаться с тем, что из-за ремонта проезжая часть нередко сужена, неровная, с переменной организацией дорожного движения. В таких условиях необходимо быть особо внимательными.