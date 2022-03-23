Yandex Go больше не будет работать в Латвии, приложение заблокируют

Со среды, 23 марта, Yandex Go больше не может предлагать свои услуги на территории Латвии. Будут проводиться усиленные проверки, и перевозчики могут быть оштрафованы в случае нарушений, сообщили в Автотранспортной дирекции.

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Именно сегодня вступает в силу решение Автотранспортной дирекции об аннулировании регистрации поставщика услуг Yandex Taxi B.V и блокировке приложения Yandex Go, поскольку оно обеспечивает обмен с серверами, размещенными в России. Таким образом, с сегодняшнего дня мобильное приложение Yandex Go больше не может предлагать свои услуги в Латвии.

По этой причине во вторник, 22 марта, в Риге состоялся протест водителей такси Yandex Go. Таксисты проехали по Вецриге и собрались у Автотранспортной дирекции.

Планируется, что с 23 марта Контрольная служба Рижской думы будет проводить усиленные проверки выполнения водителями этого требования. Если перевозчики продолжат оказывать услуги через мобильное приложение Yandex Go, их могут оштрафовать или отозвать у них лицензию, но водителям грозит исключение из Реестра водителей такси.

Автотранспортная дирекция отправила запрос на блокировку Yandex Go всем поставщикам электронной связи, которые должны это сделать в течение пяти дней. Таким образом существует вероятность того, что Yandex Taxi B.V. продолжит предлагать услугу через мобильное приложение Yandex Go, несмотря на запрет. Дирекция призывает водителей не использовать эту платформу, поскольку таксисты могут получить штраф до 650 евро, а также они могут быть исключены из Реестра таксистов, а перевозчики могут быть оштрафованы на сумму до 1400 евро и лишены лицензии.

Решение о блокировке Yandex Go в Латвии принимается уже во второй раз. В марте 2020 года мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv были заблокированы, поскольку поставщик услуг не зарегистрировался в Автотранспортной дирекции, но продолжил проводить коммерческие перевозки.

С 22 января 2020 года поставщики услуг сайтов и приложений, с помощью которых можно вызвать и оплатить услуги автоперевозок, должны быть зарегистрированы. Те, кто этого не сделал, не могут предоставлять свои услуги в Латвии. Зарегистрировавшись, поставщик должен соблюдать ряд требований, а также обеспечить, что данные о пассажирах, перевозчиках, платежных картах обрабатываются и хранятся только в странах ЕС и НАТО.