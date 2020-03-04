Янис Лочмелис покинул "Согласие" и вступил в "Честь служить Риге"

Депутат Рижской думы Янис Лочмелис вышел из партии "Согласие" и вступил в партию "Честь служить Риге", сообщает агентство LETA.

Лочмелис станет кандидатом в Рижскую думу от ЧСР, подтвердили в партии.

До роспуска Рижской думы Лочмелис отозвал свою подпись под требованием отправить в отставку мэра Риги Олега Бурова (ЧСР). В итоге голосование было отложено на несколько недель. Позже депутат вернул свою подпись под требованием, но это не помогло лишить Бурова кресла мэра.

Еще на прошлой неделе Лочмелис был в черновике списка "Согласия", подготовленного к грядущим внеочередным выборам в Рижскую думу.

Председатель думы "Согласия" Нил Ушаков сказал, что список партии еще не утвержден. Он отметил, что не все нынешние депутаты Рижской думы собираются стартовать на выборах.

Например, в списке "Согласия" нет Геннадия Севастьянова, фигурирующего в деле о возможной подделке документов в 1-й городской больнице. В списке также нет депутата думы Ефимия Клеменьтева.

В списке ЧСР нет Виты Ермоловичи, подозреваемой по уголовному делу Рижского бюро по развитию туризма, которое расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Дочь Лочмелиса, депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева (Согласие) в своем Facebook написала, что политика ударила по ее семье и "развела по разные стороны баррикад" ее и отца. Она заявила, что навсегда останется членом "Согласия", а "Честь служить Риге" назвала "мещанской партией с жалкой претензией на "Список Спасителей".