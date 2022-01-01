Янис Урбанович: "Консилиум определил, что Адамсонсу срочно нужно делать две операции"

Председатель правления Социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович в интервью Delfi Plus заявил, что в его распоряжении нет доказательств, что подозреваемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Янис Адамсонс действительно занимался подобной деятельностью.

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"Согласие" не поддержало решение Сейма о выдаче для уголовного преследования депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

"У меня нет доказательств того, что Янис Адамсонс был осознанным шпионом российских спецслужб. То, что он не всегда в ясном уме, долгие годы был храбрым, дерзким и резким не только на публичных мероприятиях, но и на встречах с, возможно, неидентифицируемыми людьми, я допускаю. Я помню его манеру говорить. Но я не получил доказательств, и я говорил с адвокатом, я говорил с семьей — не знаю, что там будет", — так прокомментировал Янис Урбанович голосование "Согласия" в Сейме.

"У меня есть личная причина не доверять. Это первое", — так ответил Янис Урбанович на вопрос о том, доверяет ли он правоохранительным органам в контексте дела Адамсонса: "И второе — если бы вы были на моем месте… Мне все говорят, что доказательств нет, и ему трудно. Еще тяжелее его семье — он очень болен. Сейчас консилиум наконец наконец определился, что ему срочно нужно делать две операции. Хорошо, что только две. Но он действительно очень болен. Я видел его незадолго до задержания — это была треть от Яниса. Мы помогали семье, жертвовали средства семья, когда она осталась без дохода, поскольку ему удерживали зарплату. Его помощнику — нет. Это все очень интересно".

Полную версию интервью с председателем правления Социал-демократической партии "Согласие" Янисом Урбановичем — читайте здесь.