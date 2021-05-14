Янис Витенбергс покидает должность министра экономики
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С сегодняшнего дня обязанности министра экономики вместо Яниса Витенбергса (Национальное объединение) будет выполнять министр земледелия Каспар Герхардс (Национальное объединение).

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Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел в Национальное объединение.

Герхардс будет выполнять эти обязанности до утверждения нового главы Минэкономики.

Как сообщалось, парламентская фракция KPV LV постановила, что Витенбергс, перешедший в Национальное объединение, должен уйти с должности министра экономики. Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

После этого решения о выходе из фракции заявили четыре депутата KPV LV — Айвар Гейданс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс. Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

Депутаты заявили, что не могут взять на себя ответственность за "продиктованное неясными мотивами и эмоциональное решение" добиваться отставки министра экономики в условиях кризиса в стране.

Вышедшие из фракции депутаты сформировали в парламенте "Группу стабильности" и заключили с премьером соглашение о поддержке правительства.

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"Новое Единство" KPV LV Национальное объединение Янис Витенбергс Каспар Герхардс Кришьянис Кариньш
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