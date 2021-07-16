Янис Волбертс ушел с поста госсекретаря Минобразования

Пост государственного секретаря Министерства образования и науки покинул Янис Волбертс, сообщили агентству LETA в министерстве.

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Волбертс был назначен на должность госсекретаря Министерства образования и науки 1 декабря 2020 года, а с поста по взаимной договоренности сторон он ушел 15 июля этого года.

Как сказано в сообщении Министерства образования и науки, новый госсекретарь будет выбран в ходе открытого публичного конкурса, организованного Государственной канцелярией. До завершения конкурса обязанности госсекретаря Министерства образования и науки будут исполнять заместители госсекретаря — директор департамента спорта Эдгар Северс и директор департамента структурных фондов Санта Шмидлере.

Согласно декларации должностного лица, представленной Волбертсом в Службу государственных доходов (СГД), в прошлом году его доходы составили 15 004 евро, из которых 10 274 евро приходились на заработную плату за работу в Министерстве образования и науки, а 4 730 евро — на заработную плату в компании ООО "Have a Tree".

У Волбертса есть долговые обязательства в размере 12 000 евро. Бывший представитель Минобразования также владеет акциями компании Have a Tree на сумму 1 080 евро. Волбертсу также принадлежит земля и здания в Риге.

Помимо должности в министерстве, Волбертс был членом совета директоров компании Have a Tree.

Ранее Волбертс в министерстве был исполняющим обязанности госсекретаря, а до этого он занимал должность главы департамента политических инициатив и развития Министерства образования и науки. Волбертс ранее также работал в Министерстве экономики, Латвийском агентстве инвестиций и развития, а также в неправительственной организации Delna.