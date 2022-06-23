Янова ночь в Латвии будет сухой, на подходе — жара и тропические ночи

Синоптики прогнозируют, что в Янову ночь по всей Латвии будет преимущественно чистое небо без осадков и даже без ветра. Местами — туман. Минимальная температура на рассвете составит +8..+15 градусов. Самой прохладной ночь будет в Курземе, самой теплой — в Риге. В последующие дни в Латвию придет жара из Европы.

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День Лиги 24 июня будет сухим и солнечным. Ветер, если где и появится, то слабый. Воздух прогреется до +25..+28 градусов, лишь местами на побережье температура воздуха не превысит +22 градуса.

24 июня в Риге ожидается ясная погода и слабый ветер. Температура воздуха в конце Яновой ночи понизится до +15 градусов, в Пиериге — до +11..+13 градусов. Днем температура повысится до +27 градусов.

Уже сообщалось, что в конце этой недели температура воздуха в Латвии повысится до +28..+31 градуса, а в самые жаркие дни следующей недели может достичь +29..+34 градуса. Ультрафиолетовое излучение Солнца будет на самом высоком уровне в этом году. Немного прохладнее будет на побережье благодаря ветру с моря. Ночи также будут теплыми. В некоторые температура местами сохранится выше +20 градусов — такие ночи синоптики называют тропическими.

В предстоящие выходные осадков не ожидается, а на следующей неделе местами могут образоваться грозовые тучи.

В прошлом году самая высокая температура воздуха, зарегистрированная метеостанциями, составила +33,7 градуса 21 июня и 16 июля, а июнь и июль были самыми жаркими в истории метеонаблюдений в стране.