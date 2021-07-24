Япония заинтересована в прямом авиасообщении с Латвией и участии в проекте Rail Baltica

22 июля заместитель госсекретаря Министерства сообщения Улдис Рейманис встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Латвии Ясухиро Кавагучи. Посол отметил, что один из его приоритетов — прямое авиасообщение между Японией и Латвией, а Япония заинтересована в участии в проекте Rail Baltica.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обе стороны отметили успешное экономическое сотрудничество между странами, например, инвестиции японское компании Mitsui&Co в латвийскую транспортную отрасль и готовность Японии участвовать в проекте Rail Baltica, предлагая высокотехнологические решения.

Один из приоритетов посла, по его словам — установление прямого авиасообщения между Японией и Латвией.

Рейманис отметил желание Латвии сотрудничать в развитии евразийских перевозок и призвал посла встретиться с руководством латвийских портов, чтобы способствовать привлечению японских инвестиций в развитии латвийской транспортной и логистической инфраструктуры.