"Ящик Пандоры", "эпично" и "блэкаут" по-латышски: выбраны главные слова года

Общество развития латышского языка (LAVK) подвело итоги очередного конкурса на лучшее и худшее слово года, а также выбрало главное крылатое выражение 2019 года.

Лучшим словом года стало слово "notumse" (это латышский вариант английского понятия blackout — ситуации, когда внезапно пропадает электричество), худшим — "episki" ("эпично"). Жюри, в состав которого вошли филологи, переводчики, журналисты и представители других связанных с языком профессий пришло к выводу, что "episki" — "пустое" слово, которое обозначает то же самое, что "baigi", "klasiski" или "cieti".

Главным крылатым выражением года стали обращенные к учителям слова министра образования и науки Инги Шуплински (на фото): "Man nav Pandoras lādes, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu!" ("У меня нет ящика Пандоры, из которого я могу взять для вас эту зарплату"). В древнегреческой мифологии ящик Пандоры — ларец, который ни в коем случае нельзя было открывать: если нарушить запрет, весь мир и его обитателей ждут неисчислимые беды.