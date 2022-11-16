Яунземе: исходя из предложения Минфина, в работе на должности главы VID не обнаружено явных нарушений

Отстраненная от должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе рассмотрит предложение занять пост директора департамента координации мероприятий по ограничению теневой экономики Министерства финансов после восстановления своей трудоспособности.

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Яунземе подтвердила, что получила предложение от министра финансов Яниса Рейрса стать директором департамента. Исходя из этого, Яунземе пришла к выводу, что в ее предыдущей работе не обнаружено явных существенных нарушений.

"Я считаю, что член сложившего свои полномочия Кабинета министров, не избранный в Сейм (..), не должен делать такие предложения руководителю учреждения, тем более в то время, когда руководитель отстранен от должности", — сказала Яунземе.

Она считает, что такие вопросы должен решать следующий министр финансов. Она хотела встретиться с министром лично, но была информирована, что Рейрс находится за границей.

Принимая во внимание, что Яунземе в ближайшие дни должна отправиться с заранее запланированным визитом в медицинское учреждение, она рассмотрит поступившее предложение после восстановления трудоспособности, кроме того, тогда уже, вероятно, завершится расследование возбужденного против нее дисциплинарного дела.

Минфин заявил, что ротация Яунземе никак не связана с дисциплинарным делом, возбужденным по факту задержания нескольких руководящих сотрудников СГД по подозрению в различных преступлениях.