Яунземе не планирует повторно претендовать на должность главы VID

Нынешний генеральный директор Службы государственных доходов (СГД, VID) Иева Яунземе в настоящее время не рассматривает возможность вновь претендовать на этот пост. Об этом она заявила в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос", сообщает lsm.lv.

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Яунземе занимает должность генерального директора VID с 11 февраля 2019 года, и срок ее полномочий истекает в этом году. Отвечая на вопрос о возможности вновь претендовать на должность, Яунземе сказала, что не рассматривает такую возможность, но допустила, что ситуация может измениться.

Входящий в правящую коалицию "Объединенный список" (ОС) считает, что Яунземе должна быть заменена на посту главы VID, и председатель парламентской фракции ОС Эдгар Таварс в передаче заявил, что объединение продолжит настаивать на этой позиции.

По мнению ОС, налоговая служба нуждается в структурных изменениях, включая замену Яунземе. "Руководитель службы играет решающую роль в том, как она работает в рамках предоставленных ей полномочий. Выслушав Яунземе, мы полностью убеждены в том, что VID с нынешним руководителем не может осуществить те изменения, о которых мы говорили при разработке правительственной декларации", - сказал Таварс.

Говоря о том, является ли вопрос о главе VID вопросом о сохранении коалиции, Таварс не дал конкретного ответа, но сказал: "Мы не пришли в правительство, чтобы держаться за кресла. ОС пришел, чтобы изменить ситуацию".